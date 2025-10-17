Großstadtrevier
Folge 4: Der Mann mit der Maske
48 Min.Folge vom 17.10.2025Ab 12
Über das 14. Revier brechen "lausige" Zeiten herein: Dietmar Steiner, der sich als Verkehrskasper in einem Kindergarten betätigt hat, kommt von dort nicht nur mit guter Laune, sondern zu allem Übel auch mit einem seltsamen Juckreiz auf dem Kopf wieder. Recht schnell verbreiten sich die Symptome, und die Beamten begegnen ihrem unerklärlichen Kopfjucken mit hemmungslosem Kratzen der Kopfhaut ...
Weitere Folgen in Staffel 11
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Großstadtrevier
Alle 20 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 8-15, Season 17: NDR