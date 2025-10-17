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Großstadtrevier

Der Mann mit der Maske

ARD PlusStaffel 11Folge 4vom 17.10.2025
Der Mann mit der Maske

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Folge 4: Der Mann mit der Maske

48 Min.Folge vom 17.10.2025Ab 12

Über das 14. Revier brechen &quot;lausige&quot; Zeiten herein: Dietmar Steiner, der sich als Verkehrskasper in einem Kindergarten betätigt hat, kommt von dort nicht nur mit guter Laune, sondern zu allem Übel auch mit einem seltsamen Juckreiz auf dem Kopf wieder. Recht schnell verbreiten sich die Symptome, und die Beamten begegnen ihrem unerklärlichen Kopfjucken mit hemmungslosem Kratzen der Kopfhaut ...

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