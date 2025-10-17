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Großstadtrevier

Die Freundin

ARD PlusStaffel 11Folge 6vom 17.10.2025
Die Freundin

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Folge 6: Die Freundin

49 Min.Folge vom 17.10.2025Ab 12

Eine junge, hübsche Frau erscheint auf dem Revier. Sie wendet sich an Lothar Krüger, bittet um Ratschläge zum Schutz gegen Einbrecher. Sie überredet ihn unter Einsatz ihres Charmes, sie zu diesem Zweck in ihrer Wohnung zu besuchen. Aus diesem Besuch entwickelt sich eine Liebesbeziehung, die von beiden Seiten ernst gemeint ist. Leider fällt bald ein Schatten auf die Liebe der beiden, denn die Frau verschweigt Krüger ihren wahren Beruf. Sie behauptet, sie sei Stewardess; in Wirklichkeit ist sie Prostituierte. Sie will jedoch ihren Beruf aufgeben. Das allerdings bringt ihr Schwierigkeiten mit ihrem früheren Zuhälter, der sie nur gegen Zahlung einer hohen Ablösesumme freilassen will ...

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