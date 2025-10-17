Großstadtrevier
Folge 1: Besuch von außerhalb
49 Min.Folge vom 17.10.2025Ab 12
Klaus Röhrbein glaubt an Ufos und ist fest davon überzeugt, dass eine Landung der Außerirdischen unmittelbar bevorsteht. Bei einer seiner nächtlichen Ufo-Jagden macht er eine aufregende Beobachtung: In einer Kiesgrube, die er zum Schauplatz seiner Forschungen macht, sind sie gelandet. Dirk und Tanja, die Herrn Röhrbein schon kennen, gehen der Sache auf den Grund ...
Weitere Folgen in Staffel 12
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Großstadtrevier
Alle 20 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Altersfreigabe:
12