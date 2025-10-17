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Großstadtrevier

Besuch von außerhalb

ARD PlusStaffel 12Folge 1vom 17.10.2025
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Folge 1: Besuch von außerhalb

49 Min.Folge vom 17.10.2025Ab 12

Klaus Röhrbein glaubt an Ufos und ist fest davon überzeugt, dass eine Landung der Außerirdischen unmittelbar bevorsteht. Bei einer seiner nächtlichen Ufo-Jagden macht er eine aufregende Beobachtung: In einer Kiesgrube, die er zum Schauplatz seiner Forschungen macht, sind sie gelandet. Dirk und Tanja, die Herrn Röhrbein schon kennen, gehen der Sache auf den Grund ...

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