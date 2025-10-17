Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Großstadtrevier

Fehlschuss

ARD PlusStaffel 12Folge 7vom 17.10.2025
Fehlschuss

FehlschussJetzt kostenlos streamen

Großstadtrevier

Folge 7: Fehlschuss

49 Min.Folge vom 17.10.2025Ab 12

Was zunächst wie ein Routine-Einsatz für die Zivilfahnder des 14. Reviers, &quot;Harry&quot; Möller und Henning Schulz, aussieht, entwickelt sich zu einem dramatischen Fall: Harry und Henning observieren jugendliche Autodiebe auf einem Parkplatz. Als sie versuchen, sie zu stellen, wird Harry beinahe von ihnen überfahren. Henning fühlt sich aus dem davonrasenden Auto mit einer Schusswaffe bedroht und schießt ... Der Warnschuss hat fatale Folgen: Der Fahrer des gestohlenen Wagens verliert die Kontrolle und das Auto rast gegen einen Betonpfeiler ...

Weitere Folgen in Staffel 12

Alle Staffeln im Überblick

Großstadtrevier
ARD Plus
Großstadtrevier

Großstadtrevier

Alle 20 Staffeln und Folgen