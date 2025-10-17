Großstadtrevier
Folge 7: Fehlschuss
49 Min.Folge vom 17.10.2025Ab 12
Was zunächst wie ein Routine-Einsatz für die Zivilfahnder des 14. Reviers, "Harry" Möller und Henning Schulz, aussieht, entwickelt sich zu einem dramatischen Fall: Harry und Henning observieren jugendliche Autodiebe auf einem Parkplatz. Als sie versuchen, sie zu stellen, wird Harry beinahe von ihnen überfahren. Henning fühlt sich aus dem davonrasenden Auto mit einer Schusswaffe bedroht und schießt ... Der Warnschuss hat fatale Folgen: Der Fahrer des gestohlenen Wagens verliert die Kontrolle und das Auto rast gegen einen Betonpfeiler ...
Weitere Folgen in Staffel 12
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Großstadtrevier
Alle 20 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-20: NDR