Gruß aus der Küche – mit Victoria und Theresa
Folge 1: Staffel 1 Folge 1: Alles neu
23 Min.Folge vom 26.09.2023Ab 6
Theresa verlässt ihre Heimat Österreich und zieht zu Victoria nach Düsseldorf. Dort angekommen erwartet sie eine Baustelle und einige neue Gesichter.
Genre:Kochen, Reality
Produktion:at, 2023
Copyrights:© ProSiebenSat.1 PULS 4