Staffel 1 Folge 4: Pannen statt PfannenJetzt kostenlos streamen
Gruß aus der Küche – mit Victoria und Theresa
Folge 4: Staffel 1 Folge 4: Pannen statt Pfannen
25 Min.Folge vom 27.09.2023Ab 6
Mit vielen helfenden Händen geht es voran im Restaurant der beiden Jungköchinnen. Plötzlich tauchen unzählige Probleme bei den Vorbereitungen auf, obwohl die Eröffnung kurz bevorsteht.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Gruß aus der Küche – mit Victoria und Theresa
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Kochen, Reality
Produktion:at, 2023
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProSiebenSat.1 PULS 4