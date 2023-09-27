Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Gruß aus der Küche – mit Victoria und Theresa

Staffel 1 Folge 4: Pannen statt Pfannen

Joyn ATStaffel 1Folge 4vom 27.09.2023
Staffel 1 Folge 4: Pannen statt Pfannen

Staffel 1 Folge 4: Pannen statt PfannenJetzt kostenlos streamen

Gruß aus der Küche – mit Victoria und Theresa

Folge 4: Staffel 1 Folge 4: Pannen statt Pfannen

25 Min.Folge vom 27.09.2023Ab 6

Mit vielen helfenden Händen geht es voran im Restaurant der beiden Jungköchinnen. Plötzlich tauchen unzählige Probleme bei den Vorbereitungen auf, obwohl die Eröffnung kurz bevorsteht.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Gruß aus der Küche – mit Victoria und Theresa
Joyn AT
Gruß aus der Küche – mit Victoria und Theresa

Gruß aus der Küche – mit Victoria und Theresa

Alle 1 Staffeln und Folgen