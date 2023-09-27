Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Gruß aus der Küche – mit Victoria und Theresa

Staffel 1 Folge 2: Total Regional

Joyn ATStaffel 1Folge 2vom 27.09.2023
Staffel 1 Folge 2: Total Regional

Staffel 1 Folge 2: Total RegionalJetzt kostenlos streamen

Gruß aus der Küche – mit Victoria und Theresa

Folge 2: Staffel 1 Folge 2: Total Regional

24 Min.Folge vom 27.09.2023Ab 6

Neue Bekanntschaften und alte Freunde aus der Gegend werden getroffen, um das Eröffnungs-Event zu vermarkten und Besorgungen zu machen. Auch die exklusive Event-Location wird erstmals begutachtet.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Gruß aus der Küche – mit Victoria und Theresa
Joyn AT
Gruß aus der Küche – mit Victoria und Theresa

Gruß aus der Küche – mit Victoria und Theresa

Alle 1 Staffeln und Folgen