Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Gschichtn aus der Schwulenbar

Twink Mafia, Platzmachen und Fomo

Talk? Now!Staffel 2Folge 42vom 05.08.2026
Twink Mafia, Platzmachen und Fomo

Twink Mafia, Platzmachen und FomoJetzt kostenlos streamen

Gschichtn aus der Schwulenbar

Folge 42: Twink Mafia, Platzmachen und Fomo

51 Min.Folge vom 05.08.2026Ab 12

Wie immer der neuste Gossip aus der Szene und dazu jede Menge Tea! Ivankas Meinung zu dem, was gerade passiert und durch die Presse geht. Am Ende ja auch nur meine Meinung. Dickes Bussi und danke für den großen Zusammenhalt letzte Woche! Weiter so!

Weitere Folgen in Staffel 2

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Gschichtn aus der Schwulenbar
Talk? Now!
Gschichtn aus der Schwulenbar

Gschichtn aus der Schwulenbar

Alle 1 Staffeln und Folgen