Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
Halbpension mit Schmitz

Beatrice Egli

SAT.1 emotionsStaffel 1Folge 1vom 23.01.2026
Joyn Plus
Beatrice Egli

Beatrice EgliJetzt ohne Werbung streamen

Halbpension mit Schmitz

Folge 1: Beatrice Egli

44 Min.Folge vom 23.01.2026Ab 12

Ralf Schmitz öffnet die Pforten seiner Impro-Comedy-Unterkunft: Zum Opening begrüßt der Comedian Sängerin Beatrice Egli als Promi-Gast neben seiner Stammbesetzung Janine Kunze, Kathrin Osterode und Simon Pearce. Spielleiter und Ansager Pierre M. Krause hat sich als Eröffnungs-Geschenk eine ganz besondere Aufgabe für Ralf Schmitz einfallen lassen: Es ist "Ja-Tag" und der "Halbpension mit Schmitz"-Gastgeber muss alle Fragen, Bitten und Wünsche mit "Ja" beantworten.

Alle Staffeln im Überblick

Halbpension mit Schmitz
SAT.1 emotions
Halbpension mit Schmitz

Halbpension mit Schmitz

Alle 1 Staffeln und Folgen