Halbpension mit Schmitz
Folge 1: Beatrice Egli
44 Min.Folge vom 23.01.2026Ab 12
Ralf Schmitz öffnet die Pforten seiner Impro-Comedy-Unterkunft: Zum Opening begrüßt der Comedian Sängerin Beatrice Egli als Promi-Gast neben seiner Stammbesetzung Janine Kunze, Kathrin Osterode und Simon Pearce. Spielleiter und Ansager Pierre M. Krause hat sich als Eröffnungs-Geschenk eine ganz besondere Aufgabe für Ralf Schmitz einfallen lassen: Es ist "Ja-Tag" und der "Halbpension mit Schmitz"-Gastgeber muss alle Fragen, Bitten und Wünsche mit "Ja" beantworten.
Halbpension mit Schmitz
Genre:Comedy, Unterhaltung
Produktion:DE, 2021
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1