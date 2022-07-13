Guido Cantz zu Gast in der PensionJetzt kostenlos streamen
Halbpension mit Schmitz
Folge 7: Guido Cantz zu Gast in der Pension
45 Min.Folge vom 13.07.2022Ab 12
Guido Cantz ist auf dem Weg in die "Halbpension mit Schmitz", um dort den Hauptpreis für das schönste Hotel-Zimmer Deutschlands zu überreichen. Doch der Hausherr hat bei der Einreichung seiner Bewerbung ein wenig geschummelt. Wird er damit durchkommen?
Genre:Comedy, Unterhaltung, Dokumentation
Produktion:DE, 2021
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1