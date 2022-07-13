Zum Inhalt springenBarrierefrei
Halbpension mit Schmitz

Guido Cantz zu Gast in der Pension

SAT.1Staffel 1Folge 7vom 13.07.2022
45 Min.Folge vom 13.07.2022Ab 12

Guido Cantz ist auf dem Weg in die "Halbpension mit Schmitz", um dort den Hauptpreis für das schönste Hotel-Zimmer Deutschlands zu überreichen. Doch der Hausherr hat bei der Einreichung seiner Bewerbung ein wenig geschummelt. Wird er damit durchkommen?

