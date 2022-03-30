Halbpension mit Schmitz
Folge 12: Thomas Hermanns
45 Min.Folge vom 30.03.2022Ab 12
Hoher Besuch kündigt sich an: Influencer Thomas Hermanns will in seinem Blog über die Halbpension berichten. Blöd nur, dass die Bewohner der "Halbpension mit Schmitz" gerade jetzt mit Bettwanzen zu kämpfen haben ...
Genre:Comedy, Unterhaltung, Dokumentation
Produktion:DE, 2021
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1