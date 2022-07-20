Zum Inhalt springenBarrierefrei
Halbpension mit Schmitz

SAT.1Staffel 1Folge 11vom 20.07.2022
44 Min.Folge vom 20.07.2022Ab 12

Ross Antony verbreitet in der "Halbpension mit Schmitz" jede Menge positive Energie und ausgezeichnete Laune. Doch reicht das allein aus, um die fiese Männergrippe von Pensionsinhaber Ralf Schmitz zu lindern?

