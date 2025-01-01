Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Halbpension mit Schmitz

Episode 1

SAT.1 emotionsStaffel 1Folge 1
Episode 1

Episode 1Jetzt kostenlos streamen

Halbpension mit Schmitz

Folge 1: Episode 1

44 Min.Ab 12

Ralf Schmitz öffnet die Pforten seiner Impro-Comedy-Unterkunft: Zum Opening begrüßt der Comedian Sängerin Beatrice Egli als Promi-Gast neben seiner Stammbesetzung Janine Kunze, Kathrin Osterode und Simon Pearce. Spielleiter und Ansager Pierre M. Krause hat sich als Eröffnungs-Geschenk eine ganz besondere Aufgabe für Ralf Schmitz einfallen lassen: Es ist "Ja-Tag" und der "Halbpension mit Schmitz"-Gastgeber muss alle Fragen, Bitten und Wünsche mit "Ja" beantworten.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Halbpension mit Schmitz
SAT.1 emotions
Halbpension mit Schmitz

Halbpension mit Schmitz

Alle 1 Staffeln und Folgen