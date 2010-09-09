Zum Inhalt springenBarrierefrei
Hanna - Folge deinem Herzen

Folge 122

TelenovelaStaffel 9Folge 2vom 09.09.2010
Folge 122

Hanna - Folge deinem Herzen

Folge 2: Folge 122

43 Min.Folge vom 09.09.2010Ab 6

Hanna kann nicht glauben, dass ihr Vater den Tod ihrer Mutter verschuldet hat. Doch als Edith einen Brief zutage fördert, der Heinrichs Schuld an Luises Tod scheinbar eindeutig beweist, sieht sie sich gezwungen, die vermeintliche Wahrheit zu akzeptieren. In ihrer Angst, David nie wiederzusehen, veröffentlichen Dana und Jonas einen Steckbrief, um dem flüchtigen Oskar auf die Spur zu kommen. Während Johann es außerordentlich bedauert, seine Wohnung so voreilig gekündigt zu haben, sieht Mira darin eine Chance, Gitti näher zu kommen. Die hat jedoch ganz andere Sorgen.

