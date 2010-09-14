Zum Inhalt springenBarrierefrei
Hanna - Folge deinem Herzen

Folge 125

TelenovelaStaffel 9Folge 5vom 14.09.2010
43 Min.Folge vom 14.09.2010Ab 6

Edith rettet Hannas Leben und gesteht ihre Schuld am Tod von Hannas Mutter. Während Hanna froh ist, nun endlich die Wahrheit zu kennen, kann Maximilian Edith nicht verzeihen und bricht mit ihr. Jonas und Florian versuchen, David und Lina aus Oskars Gewalt zu befreien, doch Oskar ist schon mit David geflohen. Auf seiner Flucht begegnet er unerwartet Maximilian. Johann und Gitti haben einen ungewöhnlichen Weg gefunden, um Mira und Robert zu einer Aussprache zu zwingen. Ihr Plan geht auf: Robert und Mira versöhnen sich, und Johann schafft es endlich, Gitti zu bitten, ihn bei sich aufzunehmen.

