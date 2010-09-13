Hanna - Folge deinem Herzen
Folge 4: Folge 124
42 Min.Folge vom 13.09.2010
Hanna konfrontiert Edith mit ihrem Verdacht, dass sie etwas mit dem Tod ihrer Mutter zu tun hat. Als Edith sich nicht aus der Reserve locken lässt, will Hanna ihr ein Geständnis am Tatort entringen. Es kommt zum Streit, und die Vergangenheit droht sich zu wiederholen. Florian glaubt, Oskar überlisten und David retten zu können. Doch Oskar war schlauer und setzt Florian mit einer weiteren Entführung unter Druck. Robert und Mira zerstreiten sich wegen Miras dauernder Einmischung in die Geschicke seiner Freunde. Gitti und Johann zwingen Mutter und Sohn zu einer Aussprache - mit nicht ganz konventionellen Mitteln.
