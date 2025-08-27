Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Harpoon Hunters

Hilfe von oben

DMAXFolge vom 27.08.2025
Hilfe von oben

Hilfe von obenJetzt kostenlos streamen

Harpoon Hunters

Folge vom 27.08.2025: Hilfe von oben

45 Min.Folge vom 27.08.2025Ab 12

Jeder Fisch zählt! Für die Bootsbesatzungen entwickelt sich die Jagdsaison vor der Küste von Massachusetts zu einem Wettlauf gegen die Zeit. Die Crew der „Redrum“ hat bis dato die Nase vorn, dicht gefolgt vom Team auf der „Cynthia C.²“. Die Jagdmethode der „Harpoon Hunters“ geht auf die Anfänge der Menschheit zurück. Die Treffsicherheit und das perfekte Zusammenspiel zwischen Steuermann und Werfer entscheiden auf dem Ozean über Erfolg oder Misserfolg. Wie schlägt sich der Sohn von Kapitän Dylan Cadwell an Bord der „Pine Box“ bei seinem ersten Versuch?

Alle verfügbaren Folgen