Harpoon Hunters
Folge vom 27.08.2025: Ein neuer Rivale
45 Min.Folge vom 27.08.2025Ab 12
Die Kosten für ein Fangboot sind sehr hoch. Noch bevor die Kapitäne ablegen, müssen sie an der Küste von Cape Cod Hafengebühren und Versicherungen bezahlen. Dazu kommen Wartung, Instandhaltung und Treibstoff. Die magere Ausbeute an Bord der „Pine Box“ deckt nicht einmal die Ausgaben. Die Crew agiert bis dato glücklos. Und der Konkurrenzkampf wird noch härter. Bill Muniz steigt in den Wettbewerb ein. Der Kapitän der „Fishizzle“ versteht sein Handwerk. Und er ist selbstbewusst. Kann sein Team den Vorsprung der anderen Bootsbesatzungen einholen?
