SAT.1 GOLDStaffel 3Folge 49vom 02.12.2025
Objekt einer obskuren Begierde

48 Min.Folge vom 02.12.2025Ab 12

Der exzentrische Kunstmaler Dodsworth Nash ist ständig auf der Jagd nach erlesenen Objekten aller Art. Die Harts werden von ihm zu einer intimen Führung durch sein Privatmuseum eingeladen. Sie ahnen nicht, dass sich die Sammelbegierde von Nash inzwischen auf die Spezies Frau ausgedehnt hat. Als perfektes Exemplar dieser Art will er Jennifer Hart hinter Glas in seine exquisite Sammlung aufnehmen.

