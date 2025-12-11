Staffel 3Folge 56vom 11.12.2025
Hart aber herzlich
Folge 56: Kosmetische Operation
48 Min.Folge vom 11.12.2025Ab 12
Seitdem Jennifer regelmäßig einen Schönheitssalon aufsucht, hat sie kleptomanische Züge entwickelt. Jonathan bemerkt, dass seine Frau Juwelen stiehlt und sie dann ihrer Kosmetikerin bringt. Diese Frau verfügt über hypnotische Kräfte und überredet Jennifer, das Hart'sche Bankschließfach auszuräumen. Als sie die Wertgegenstände gerade abliefern will, steht ihr im Salon Jonathan gegenüber, der ihr gefolgt ist. Jennifer bekommt nun den Befehl, ihren Mann zu töten ...
Genre:Krimi-Drama, Abenteuer, Action
Produktion:US, 1979
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sony Pictures Television International Deutschland