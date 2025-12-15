Staffel 3Folge 58vom 15.12.2025
Hart aber herzlich
Folge 58: Familienbande
48 Min.Folge vom 15.12.2025Ab 12
Jennifer Hart ist mit ihrem Verleger Andrew Thomas in einem romantischen Hotel in Frankreich verabredet - für das reiselustige Paar ist das die Gelegenheit für einen kleinen Ausflug. Doch der entwickelt sich ganz und gar nicht romantisch: Thomas ist auf einmal verschwunden - und nicht nur er. Sogar sein Zimmer gibt es plötzlich nicht mehr, und im Hotel weiß angeblich niemand etwas von ihm.
Hart aber herzlich
Genre:Krimi-Drama, Abenteuer, Action
Produktion:US, 1979
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sony Pictures Television International Deutschland