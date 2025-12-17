Zum Inhalt springenBarrierefrei
Hart aber herzlich

SAT.1 GOLDStaffel 3Folge 60vom 17.12.2025
Russisches Ballett

Folge 60: Russisches Ballett

47 Min.Folge vom 17.12.2025Ab 12

Yuri Rostoff ist der Star des sowjetischen Nationalballetts, das in den USA ein Gastspiel gibt. Yuri möchte diese Gelegenheit nutzen, um sich in den Westen abzusetzen - doch dagegen hat nicht nur der KGB etwas: Auch Yuris amerikanischer Berufskollege Christopher Hawks will die Flucht des russischen Tänzers um jeden Preis verhindern. Um seinen Konkurrenten auszuschalten, schreckt er selbst vor Mord nicht zurück.

