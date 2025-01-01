Zum Inhalt springenBarrierefrei
Hart of Dixie

Notfälle und Notfallübungen

WarnerStaffel 1Folge 21
Notfälle und Notfallübungen

Hart of Dixie

Folge 21: Notfälle und Notfallübungen

41 Min.

Rose hat die typischen Symptome von Liebeskummer, da ist sich Zoe ganz sicher. Sie vergisst jedoch, dass die Schmerzen im Bauch eine rein physische Ursache haben könnten. Wegen ihrer Fehldiagnose zeigt ihr die Stadt nun die kalte Schulter. Unterdessen versucht Lemon, ihren George mit einem romantischen Abendessen zurückzuerobern. Als Zoes Stiefvater erneut Bluebell besucht, denkt Zoe darüber nach, alles hinter sich zu lassen.

