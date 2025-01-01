Hart of Dixie
Folge 18: Junggesellinnen und Jäger
41 Min.Ab 6
Schlaflose Nächte plagen George: Er fragt sich immer wieder, ob er tatsächlich Lemon und Lavon beim Küssen ertappt hat. In seiner Ratlosigkeit wendet er sich an Zoe und fragt sie um Rat. Unterdessen plant Wade einen Angelausflug, bei dem die Männer Georges Junggesellenabschied gebührend feiern wollen. Magnolia besorgt in der Zwischenzeit einen Stripper, um Lemons Party ins Rollen zu bringen.
Genre:Drama
Produktion:US, 2011
6
