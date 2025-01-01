Hart of Dixie
Folge 3: Falsche Lorbeeren
40 Min.Ab 6
Zoe hat einen neuen Plan, um bei den Einwohnern von Bluebell Pluspunkte zu sammeln: Sie will bei dem populären Gumbo-Wettbewerb den ersten Platz machen. Die Zubereitung der traditionellen Speise ist ihr jedoch noch ziemlich fremd. Kurz bevor sie die Idee wieder aufgibt, trifft sie auf George, der ihr unter die Arme greifen will. Plötzlich erfahren die beiden von einem schweren Unfall in einer benachbarten Scheune. Zoe muss die Nerven behalten, um den Verwundeten zu retten.
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Drama
Produktion:US, 2011
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen