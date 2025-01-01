Zum Inhalt springenBarrierefrei
WarnerStaffel 1Folge 2vom 02.01.2026
41 Min.Folge vom 02.01.2026Ab 6

Um sich bei der Gemeinde beliebt zu machen, fährt Zoe bei der größten Parade des Städtchens auf dem Wagen des Bürgermeisters Lavon Hayes mit. Als sie jedoch plötzlich das Steuer ergreift und den Wagen zu Schrott macht, sind alle entsetzt und verstört. Außerdem muss Zoe laut einer gerichtlichen Klausel eine bestimmte Anzahl Patienten betreuen, da sonst Dr. Brick Breeland die Praxis ohne sie weiterführen wird. Doch dafür muss sie zunächst das Vertrauen der Menschen gewinnen.

