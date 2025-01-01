Hart of Dixie
Folge 2: Die große Parade
41 Min.Folge vom 02.01.2026Ab 6
Um sich bei der Gemeinde beliebt zu machen, fährt Zoe bei der größten Parade des Städtchens auf dem Wagen des Bürgermeisters Lavon Hayes mit. Als sie jedoch plötzlich das Steuer ergreift und den Wagen zu Schrott macht, sind alle entsetzt und verstört. Außerdem muss Zoe laut einer gerichtlichen Klausel eine bestimmte Anzahl Patienten betreuen, da sonst Dr. Brick Breeland die Praxis ohne sie weiterführen wird. Doch dafür muss sie zunächst das Vertrauen der Menschen gewinnen.
Hart of Dixie
Genre:Drama
Produktion:US, 2011
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen