"On Feier" im Party-Kracher-Quiz

SAT.1Staffel 2Folge 3vom 31.07.2025
Folge 3: "On Feier" im Party-Kracher-Quiz

114 Min.Folge vom 31.07.2025Ab 12

Voller Motivation und mit gutem Gehör stellen sich Caroline Frier, Riccardo Simonetti und Rick Kavanian zusammen mit ihren Teamkolleg:innen Jürgen Milski, Mickie Krause, Isi Glück dem tongewaltigen Musikquiz und in dieser Woche gibt es sogar noch mehr Party als sonst.

SAT.1
