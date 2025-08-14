Die größten Hits "Made in Germany"Jetzt kostenlos streamen
Hast du Töne?
Folge 5: Die größten Hits "Made in Germany"
113 Min.Folge vom 14.08.2025Ab 12
Deutsche Musik, Songs von deutschen Interpreten oder in Deutschland produziert? Das Thema "Made in Germany" bringt Caroline Frier, Riccardo Simonetti und Rick Kavanian mit ihren Teamkolleg:innen Annette Frier, Moses Pelham, Johannes Strate ins Schwitzen.
Genre:Unterhaltung, Spielshow
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
12
