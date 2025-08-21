Musikalisches Staffel-FinaleJetzt kostenlos streamen
Hast du Töne?
Folge 6: Musikalisches Staffel-Finale
117 Min.Folge vom 21.08.2025Ab 12
Für Caroline Frier, Riccardo Simonetti und Rick Kavanian entscheidet sich im Staffel-Finale, wer die meisten Siege in dieser Staffel mitnehmen kann. Unterstützt werden die drei von Eva Padberg, Stefanie Heinzmann und Frank Rosin.
Genre:Unterhaltung, Spielshow
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Seven.One