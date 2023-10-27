Haus-Flipping mit Tarek: Family Business
Folge vom 27.10.2023: Kindheitserinnerungen
45 Min.Folge vom 27.10.2023
Tarek und Heather erleben ihr nächstes Abenteuer in Tareks Heimatstadt Buena Park, Kalifornien, inklusive vielen Überraschungen. Während er mit seiner Familie in Erinnerungen an seine Kindheit schwelgt, versuchen Tarek und Heather, eine heruntergekommene Immobilie in ein modernes Familienhaus zu verwandeln. Der Bungalow mit vier Zimmern und gut 120 m² soll zwei neue Bäder, eine großzügige Schlafsuite und eine schöne Küche mit offenem Grundriss bekommen.
