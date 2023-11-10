Zum Inhalt springenBarrierefrei
HGTVFolge vom 10.11.2023
Folge vom 10.11.2023: Die Konkurrenz schläft nicht

45 Min.Folge vom 10.11.2023

Tarek und Heather wollen ein hübsches Häuschen in der familienfreundlichen Gegend von Cheviot Hills, Kalifornien, renovieren. Doch ohne es zu wissen, gibt es ein paar Häuser weiter einen anderen House Flipper, der ebenfalls ein Haus auf den Markt bringen könnte und für harte Konkurrenz sorgt!

