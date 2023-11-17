Das Lieblingsobjekt der El MoussasJetzt kostenlos streamen
Haus-Flipping mit Tarek: Family Business
Folge vom 17.11.2023: Das Lieblingsobjekt der El Moussas
44 Min.Folge vom 17.11.2023
Tarek und Heather nehmen sich einen schicken Bungalow aus den 1960er-Jahren in Los Angeles vor, bei dem die moderne Architektur der Mitte des Jahrhunderts im Vordergrund steht. Sie planen einen offenen Grundriss und moderne Annehmlichkeiten und wollen gleichzeitig den besonderen Mid-Century-Stil erhalten. Außerdem versucht Tarek, auf dem sich ständig verändernden Immobilienmarkt Wege zu finden, um den Bestand ihrer Häuser erfolgreich zu verkaufen.
