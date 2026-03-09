Drei Projekte sind besser als einsJetzt kostenlos streamen
Hausbau in 100 Tagen
Folge vom 09.03.2026: Drei Projekte sind besser als eins
44 Min.Folge vom 09.03.2026
Brian und Mika stehen vor einer außergewöhnlichen Aufgabe: Zwei Häuser sollen gleichzeitig auf demselben Grundstück entstehen. Doch damit nicht genug, denn zusätzlich wartet eine weitere Renovierung auf das Team. Zwischen Zeitdruck, Koordination und unerwarteten Problemen zeigt sich, wie herausfordernd paralleles Bauen wirklich ist.
