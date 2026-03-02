Trommelwirbel für das TraumhausJetzt kostenlos streamen
Hausbau in 100 Tagen
Folge vom 02.03.2026: Trommelwirbel für das Traumhaus
45 Min.Folge vom 02.03.2026
Nach einem gescheiterten ersten Bauversuch wartet ein Paar seit zwei Jahren auf sein Traumhaus. Brian und Mika übernehmen das Projekt und sorgen dafür, dass nicht nur der Lieblings-Drumset wieder Platz findet, sondern auch ein Zuhause entsteht, das endlich alle Erwartungen erfüllt.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Heimwerken, Haus und Garten
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.