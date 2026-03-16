Hausbau in 100 Tagen
Folge vom 16.03.2026: Gegensätze ziehen sich an
45 Min.Folge vom 16.03.2026
Brian und Mika bauen für zwei Schwestern gleichzeitig jeweils ein Haus auf demselben Grundstück – ein emotionales Wiedersehen nach Jahrzehnten. Doch während der Bau läuft, zieht der schwerste Sturm, den Tampa je erlebt hat, auf. Zeitdruck, Wetterchaos und doppelte Verantwortung bringen das Team an seine Grenzen.
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Genre:Heimwerken, Haus und Garten
Altersfreigabe:
0
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