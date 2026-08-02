Hausbau in 100 Tagen
Folge vom 02.08.2026: Ein Haus auf Stelzen
44 Min.Folge vom 02.08.2026
Nachdem ein Ehepaar bei einem Hurricane sein Zuhause verloren hat, helfen Brian und Mika beim kompletten Neuanfang. Das neue Haus entsteht direkt am Wasser und wird mit einer innovativen Bauweise auf Stelzen errichtet. Doch der ungewöhnliche Standort und technische Herausforderungen stellen das Team vor unerwartete Probleme. Trotz aller Rückschläge arbeiten alle daran, den Traum vom sicheren Eigenheim Wirklichkeit werden zu lassen.
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Genre:Heimwerken, Haus und Garten
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-6: Warner Bros. Discovery, Inc.