Hausbau in 100 Tagen
Folge vom 16.08.2026: Das Problem-Traumhaus
45 Min.Folge vom 16.08.2026
Ein Paar wollte ein renovierungsbedürftiges Haus in sein endgültiges Traumzuhause verwandeln. Doch hinter den Wänden kommen immer neue Schäden zum Vorschein, die das Budget sprengen und die Renovierung aus dem Ruder laufen lassen. Brian und Mika übernehmen, um das Projekt doch noch zu einem erfolgreichen Abschluss zu bringen.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Heimwerken, Haus und Garten
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-6: Warner Bros. Discovery, Inc.