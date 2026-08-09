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Hausbau in 100 Tagen

Vom Mobilehome ins Familienglück

HGTVFolge vom 09.08.2026
Vom Mobilehome ins Familienglück

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Hausbau in 100 Tagen

Folge vom 09.08.2026: Vom Mobilehome ins Familienglück

45 Min.Folge vom 09.08.2026

Frisch verheiratet und voller Zukunftspläne möchte sich ein Paar den Traum vom eigenen Familienhaus erfüllen. Ihr bisheriges Mobilehome soll einem Zuhause weichen, das genügend Platz für die kommenden Jahre bietet. Zwischen Hochzeitsvorbereitungen, persönlichen Wünschen und mutigen Designideen unterstützen Brian und Mika das Paar dabei, ein Haus zu schaffen, das perfekt zu ihrem neuen Lebensabschnitt passt.

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