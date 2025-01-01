Hausmeister Krause - Ordnung muss sein
Folge 2: Der Seitensprung
25 Min.Ab 12
Tommie setzt eine Anzeige ins Internet - versehentlich auf eine Seite für Schwule. Präsident Karl beichtet unterdessen Dieter, dass er einen unehelichen Sohn namens Knut hat. Um Ärger zu vermeiden, gab Karl ihm Dieters Adresse. Mit Knut als Kronzeugen will Dieter die Affäre im Dackelclub ans Licht bringen, um selbst Präsident zu werden. Als es klingelt, fängt Dieter den vermeintlichen Knut ab - unwissend, dass er ein schwuler Stricher ist, der auf Tommies Anzeige reagiert hat ...
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Hausmeister Krause - Ordnung muss sein
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Comedy
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Constantin Film Verleih GmbH