Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Hausmeister Krause - Ordnung muss sein

Onkel Eddy

ConstantinStaffel 3Folge 4
Onkel Eddy

Onkel EddyJetzt kostenlos streamen

Hausmeister Krause - Ordnung muss sein

Folge 4: Onkel Eddy

25 Min.Ab 12

Dieters Bruder Eddy ist wegen guter Führung vorzeitig aus dem Gefängnis entlassen worden, wo er wegen Kleptomanie einsaß. Aber Dieter will ihn so schnell wie möglich wieder loswerden und schmiedet einen gemeinen Plan: Verkleidet als Eddy, will Dieter in dessen Lieblingsvideothek einige Pornofilme klauen - und sich von der Überwachungskamera als Beweis filmen lassen ...

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Hausmeister Krause - Ordnung muss sein
Constantin
Hausmeister Krause - Ordnung muss sein

Hausmeister Krause - Ordnung muss sein

Alle 8 Staffeln und Folgen