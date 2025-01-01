Hausparty X – Wer hat den besten Vibe?
Folge 1: Folge 1
25 Min.Ab 16
Nach 1,5 Jahren ohne Partys werden 15 Social Media Creator für 10 Stunden in eine Luxusvilla eingeladen, um die krasseste Hausparty ihres Lebens zu feiern. Doch Achtung: Jede Stunde muss eine Person gehen. Denn es kann nur eine/n Gewinner/in geben!
