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Hausparty X – Wer hat den besten Vibe?

Folge 5

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Hausparty X – Wer hat den besten Vibe?

Folge 5: Folge 5

25 Min.Ab 16

Es ist Zeit für einen Deeptalk! Die Kandidaten debattieren in einer kleinen gemütlichen Runden über Themen wie Beziehung, Dating und den Influencer Lifestyle. Dabei wird die Entscheidung immer schwieriger... Wer hat den besten Vibe?

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