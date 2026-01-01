Hausparty X – Wer hat den besten Vibe?
Folge 2: Folge 2
23 Min.Ab 16
Nach dem ersten überraschenden Voting steht auch schon das zweite an. Doch bevor sich die Partygruppe entscheidet, ist es an der Zeit für ein paar Trinkspiele, um sich besser kennenzulernen. Und wer wird seine “Wenn ich du wäre”-Aufgabe meistern?
