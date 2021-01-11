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Haussuche: Stadt oder Land

Chris und Lisa

HGTVFolge vom 11.01.2021
Chris und Lisa

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Haussuche: Stadt oder Land

Folge vom 11.01.2021: Chris und Lisa

21 Min.Folge vom 11.01.2021Ab 12

Chris und Lisa finden, es ist Zeit für ein Eigentum! Aber wo? Da scheiden sich die Geister. Chris arbeitet in der Innenstadt und hätte gerne einen Ausblick auf die Skyline von Austin. Lisa will in die Vorstadt wegen der Gemeinschaft, der größeren Grundstücke und der Natur. Ihre Immobilienmaklerin zeigt ihnen verschiedene Optionen - von der Einzimmerwohnung in Downtown bis hin zu einem Häuschen im Vorort.

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