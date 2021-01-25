Zum Inhalt springenBarrierefrei
Haussuche: Stadt oder Land

Cody und Erika

HGTVFolge vom 25.01.2021
Cody und Erika

Haussuche: Stadt oder Land

Folge vom 25.01.2021: Cody und Erika

21 Min.Folge vom 25.01.2021

Cody und Erika suchen für sich und ihre kleine Tochter ein neues Zuhause mit mehr Platz. Cody möchte ins Stadtzentrums von Louisville, Kentucky, damit ihre Tochter Willa in der Stadt aufwachsen kann. Erika wünscht sich ein Haus mit Garten in einer familienfreundlichen Gegend. Die Entscheidung ist nicht leicht: Louisville ist eine charmante Stadt, während die Vororte ruhiger und sicherer für junge Familien sind.

