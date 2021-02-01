Haussuche: Stadt oder Land
Folge vom 01.02.2021: Chandler und Ashleigh
21 Min.Folge vom 01.02.2021
Jung, verliebt und satt vom Mieten, ist ein Ehepaar aus Seattle bereit, den nächsten Schritt in ihrer Ehe zu gehen und ein gemeinsames Zuhause zu kaufen. Seattle ist bekannt für seine flippige und kultige Innenstadt, weshalb Ashleigh unbedingt nach Downtown will. Ihr Mann Chandler möchte in den Vorort, weil sie dort mehr für ihr Budget von 475.000 Dollar bekommen. Nach einigen Besichtigungen ist die Entscheidung klar.
