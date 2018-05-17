Haustier sucht Herz
Folge 1: Folge 1
51 Min.Folge vom 17.05.2018
Das Kater-Duo Tama und Tsilo wartet im Tierheim München auf ein liebevolles Zuhause. Die beiden sind echte Energiebündel und lieben es, mit ihrem Menschen zu spielen. Rüde Rana hat einen weiten Weg hinter sich: Er stammt aus Nepal und hofft nun im Welpen-Waisenhaus NRW auf eine neue Chance. Seine künftigen Besitzer müssen allerdings auch mit Ranas Handicap klarkommen - er hat nur drei Beine, was seiner Lebensfreude keinen Abbruch tut.
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Haustier sucht Herz
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Tiere, Pets
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 2, Season 5: SAT.1 Gold & © Season 4: Sat.1 Gold