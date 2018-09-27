Haustier sucht Herz
Folge 8: Folge 8
52 Min.Folge vom 27.09.2018
Im Tierheim Nürnberg warten zwei Würfe niedlicher Kitten auf neue Besitzer. Da die Zwerge pflegeleicht sind, dürfen sie auch bei unerfahrenen Haltern einziehen. Auch Mischlingshündin Star wünscht sich ein neues Zuhause. Die sensible Hundedame ist unkompliziert und liebt Streicheleinheiten. Foxterrier-Mix Tommy wartet seit zehn Jahren im Bremer Tierheim auf liebe Menschen, die ihn adoptieren. Findet er heute sein Körbchen auf Lebenszeit?
Weitere Folgen in Staffel 2
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Haustier sucht Herz
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Tiere, Pets
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-2, Season 5: SAT.1 Gold & © Season 4: Sat.1 Gold