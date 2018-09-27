Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Haustier sucht Herz

Folge 8

SAT.1 GOLDStaffel 2Folge 8vom 27.09.2018
Folge 8

Folge 8Jetzt kostenlos streamen

Haustier sucht Herz

Folge 8: Folge 8

52 Min.Folge vom 27.09.2018

Im Tierheim Nürnberg warten zwei Würfe niedlicher Kitten auf neue Besitzer. Da die Zwerge pflegeleicht sind, dürfen sie auch bei unerfahrenen Haltern einziehen. Auch Mischlingshündin Star wünscht sich ein neues Zuhause. Die sensible Hundedame ist unkompliziert und liebt Streicheleinheiten. Foxterrier-Mix Tommy wartet seit zehn Jahren im Bremer Tierheim auf liebe Menschen, die ihn adoptieren. Findet er heute sein Körbchen auf Lebenszeit?

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Haustier sucht Herz
SAT.1 GOLD
Haustier sucht Herz

Haustier sucht Herz

Alle 2 Staffeln und Folgen