Haustier sucht Herz
Folge 7: Folge 7
53 Min.Folge vom 20.09.2018
Kater Matze ist lieb und verschmust, doch bislang wollte ihn niemand haben - die Samtpfote leidet an Katzenaids, einer unheilbaren Krankheit. Finden sich liebe Menschen für Matze? Auch Bulldogge Brunhilde wünscht sich ein neues Zuhause. Die liebenswerte Hündin wurde einfach in einem Park ausgesetzt. Trotz seiner verspielten Art fand Husky Sunny bislang kein neues Körbchen - vermutlich, weil er taub ist. Findet sich heute ein neuer Platz für den aufgeweckten Rüden?
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Haustier sucht Herz
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Tiere, Pets
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-3, Season 5: SAT.1 Gold