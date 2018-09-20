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Haustier sucht Herz

Folge 7

SAT.1 GOLDStaffel 2Folge 7vom 20.09.2018
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Haustier sucht Herz

Folge 7: Folge 7

53 Min.Folge vom 20.09.2018

Kater Matze ist lieb und verschmust, doch bislang wollte ihn niemand haben - die Samtpfote leidet an Katzenaids, einer unheilbaren Krankheit. Finden sich liebe Menschen für Matze? Auch Bulldogge Brunhilde wünscht sich ein neues Zuhause. Die liebenswerte Hündin wurde einfach in einem Park ausgesetzt. Trotz seiner verspielten Art fand Husky Sunny bislang kein neues Körbchen - vermutlich, weil er taub ist. Findet sich heute ein neuer Platz für den aufgeweckten Rüden?

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