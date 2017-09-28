Haustier sucht Herz
Folge 2: Folge 2
49 Min.Folge vom 28.09.2017
Das Katzenduo Jonny und Raki aus dem Tierheim Nürnberg sucht dringend ein neues Heim. Allerdings ziehen die beiden nur gemeinsam um. Auch Pointer-Mischling Bill hofft auf liebe Menschen, die ihm endlich ein dauerhaftes Zuhause schenken. Wer sich in Bojtar oder Woody verguckt, muss wissen: Die beiden Hunde sind sehr fordernd und brauchen eine liebevolle, aber konsequente Führung. Außerdem gibt es ein Wiedersehen mit Mischling Heidi in ihrem neuen Zuhause.
Genre:Tiere, Pets
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Sat.1 Gold